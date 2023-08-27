"Кызыл-Жар" обыграл аутсайдера КПЛ

В Петропавловске состоялся матч 21 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Кызыл-Жар", ведущий борьбу за попадание в тройку призеров, принимал "Аксу", который является аутсайдером турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал Борис Смилянич, отличившийся на десятой минуте.

"Кызыл-Жар" остался на четвертом месте в КПЛ, а "Аксу" - на последнем 14-м. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 20 11 3 6 22-17 36 5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32 6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26 9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25 10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23 11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18 12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18 13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15 14 Аксу Пв 21 4 3 14 20-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →