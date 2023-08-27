"Кызыл-Жар" обыграл аутсайдера КПЛ

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Сегодня 19:00
©"Кызыл-Жар"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 21

Кызылжар - Аксу Пв 1:0

Голы:

Смилянич, 10 (1:0)
Турнирная таблица →

В Петропавловске состоялся матч 21 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Кызыл-Жар", ведущий борьбу за попадание в тройку призеров, принимал "Аксу", который является аутсайдером турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал Борис Смилянич, отличившийся на десятой минуте.

"Кызыл-Жар" остался на четвертом месте в КПЛ, а "Аксу" - на последнем 14-м. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 20 11 3 6 22-17 36
5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32
6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26
9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25
10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23
11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18
12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18
13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15
14 Аксу Пв 21 4 3 14 20-35 15

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Метки:
Кызыл-Жар СК Аксу ФК КПЛ

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