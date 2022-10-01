Курьезный гол выявил победителя в матче середняков КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:57
©verybet.ru

Актауский "Каспий" обыграл павлодарский "Аксу" в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 41-й минуте забил Руан Телеш. И надо сказать, что он вышел курьезным. Казалось, что защитнику гостей Руслану Есимову удалось отвести угрозу от своих ворот, но он мячом попал в своего одноклубника Ислама Жилова, от которого мяч снова отлетел к Руслану и уже потом оказался у Телеша, удачно воспользовавшегося таким подарком.

Благодаря этому выигрышу "Каспий" набрал 29 очков и поднялся с девятого места на промежуточное седьмое, а "Аксу" с 26 баллами опустился c восьмой строчки на девятую.

Следующую игру "Каспий" проведет на выезде с "Актобе" 8 октября, а "Аксу" в этот день дома примет "Тобол".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КПЛ Каспий Аксу ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:57
КПЛ
Курьезный гол выявил победителя в матче середняков КПЛ
Сегодня , 08:30
КПЛ
Прямая трансляция игры "Ордабасы" - "Атырау" и еще двух матчей КПЛ-2022
Вчера , 18:33
КПЛ
Клуб КПЛ определился с тренером до конца сезона
29 сентября, 20:27
КПЛ
"Астана" выступила с заявлением про Исламбека Куата
29 сентября, 19:48
КПЛ
Хамитжанов вернулся в КФФ
29 сентября, 17:03
КПЛ
"В "Актобе" обязан поиграть каждый". Экс-игрок сборной Казахстана - о жизни в США, зарплатах в КПЛ и Зайнутдинове
28 сентября, 17:24
КПЛ
Забивавший "Барселоне" форвард из Европы покинет клуб КПЛ
28 сентября, 16:37
КПЛ
Как на ЧМ-2022. Утвержден мяч для игр КПЛ-2023
28 сентября, 15:36
КПЛ
В Казахстане развернулась борьба за экс-форварда "Ювентуса"
27 сентября, 17:51
КПЛ
"Астана" нацелена на игрока сборной Казахстана из "Ордабасы"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»