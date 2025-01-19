Куат не смог договориться с новым клубом

Экс-полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат не перейдет в столичный "Женис". В межсезонье опытный игрок покинул "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает источник, 32-летний футболист не смог договориться с "Женисом" по поводу контракта. Теперь Исламбек, на счету которого 64 матча и шесть голов за сборную Казахстана, может перебраться в "Жетысу".

Ранее полузащитник играл за "Астану", "Окжетпес", "Актобе" и "Кайрат" на родине, а также за "Оренбург" и "Химки" в чемпионате России.