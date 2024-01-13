Куат Хамитов заинтересовался КПЛ. Известна причина

Скандальный боец ММА из Казахстана Куат Хамитов поспорил с совладельцем "Тобола" Алимжаном Калдияровым, передает Vesti.kz.

Ситуация развернулась в Instagram. Хамитов написал в комментарии: "Если ваша команда не будет чемпионом в 2024 году, то черная тачка моя".

В ответ представитель костанайского клуба ответил: "А если возьмем чемпионство, ты будешь тренироваться и выходить на свои бои в форме "Тобола"?

В свою очередь, Хамитов принял условия сделки.

"Так уж и быть, выиграете чемпионат - я выхожу на свой бой в вашей футболке", - заявил Хамитов.

"Друзья, заскриньте, напомните в конце сезона подарить форму "Тобола" для Куата!", - подытожил Калдияров.

Напомним, что "Тобол" является обладателем Кубка страны.