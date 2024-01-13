Куат Хамитов заинтересовался КПЛ. Известна причина

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 09:40
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Скандальный боец ММА из Казахстана Куат Хамитов поспорил с совладельцем "Тобола" Алимжаном Калдияровым, передает Vesti.kz.

Ситуация развернулась в Instagram. Хамитов написал в комментарии: "Если ваша команда не будет чемпионом в 2024 году, то черная тачка моя".

В ответ представитель костанайского клуба ответил: "А если возьмем чемпионство, ты будешь тренироваться и выходить на свои бои в форме "Тобола"?

В свою очередь, Хамитов принял условия сделки.

"Так уж и быть, выиграете чемпионат - я выхожу на свой бой в вашей футболке", -  заявил Хамитов.

"Друзья, заскриньте, напомните в конце сезона подарить форму "Тобола" для Куата!", - подытожил Калдияров.

 

Напомним, что "Тобол" является обладателем Кубка страны.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Хамитов Куат MMA Казахстан Тобол ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ
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