Крупное поражение "Астаны" от "Актобе" (1:4) обозначило несколько слабых сторон команды Срджана Благоевича и, в частности, затронуло вратарскую позицию. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему голкипер столичного клуба Марко Милошевич вызывает сомнения и критику со стороны болельщиков.

После ухода Ненада Эрича в "Астане" по-прежнему нет вратаря сопоставимого класса. Клуб в поисках. В прошлом году большую часть сезона играл Дмитрий Непогодов, а затем более уверенно в основе смотрелся Александр Заруцкий. Казалось, что именно Заруцкий получит полноценный шанс в нынешнем сезоне, однако у Благоевича были свои планы. Сербский тренер взял из "Каспия" Милошевича, аргументировав это тем, что ему нужен вратарь, хорошо играющий ногами.

Уже после третьего тура к тренеру пошли вопросы по Милошевичу. Да, он играет ногами, но это далеко не Эдерсон, все это выглядело авантюрно и лишь чудом помарки вратаря не завершались голами. Вот как Благоевич говорил о вратарской позиции весной:

"Я разговаривал как с Милошевичем и Заруцким, так и с командой, что я никому не могу гарантировать место в составе. Да, Марко совершил большую ошибку. Если он рискует как вратарь, а он рискует, потому что играет ногами, то может возникнуть ошибка.

Я хочу, чтобы вратари играли ногами, чтобы они пробовали найти определенные решения, и поэтому может случиться ошибка. Марко потом в нескольких моментах очень хорошо среагировал и спас в нескольких опасных моментах. Но если вернуться к вопросу, то конкуренция есть между всеми игроками, также между Заруцким и Милошевичем. Будут моменты, когда Заруцкий получит игровое время".

С тех пор Заруцкий сыграл ровно ноль минут. "Астана" при этом поднялась в лидеры, допуск ударов был низкий, поэтому про Милошевича стали говорить меньше. Однако по сути проблема не решена. Марко - неплохой вратарь, для того же "Каспия" даже отличный. Но есть ощущение, что это не вратарь для чемпионской команды. Благоевич может говорить про игру ногами, но даже этот навык вызывает вопросы, например, он плохо пользуется длинными передачами и в этом компоненте молодой "кайратовец" Данил Устименко уже сейчас выглядит сильнее.

И если говорить исключительно про вратарские навыки, все они на среднем уровне у Милошевича. Он проигрывает по отбитым ударам, суперсейвам и попыткам при игре на выходах большинству вратарей сборной Казахстана. Да, кто-то скажет, допуск ударов по воротам "Астаны" ниже, а значит, у Милошевича меньше возможностей проявить себя. Но вратарь такого клуба должен держать концентрацию и что самое главное - выручать!

Вместо этого мы видим неуверенную игру Милошевича на выходах и при дальних ударах.

Не то чтобы Заруцкий был вратарем качественно иного уровня, но, кажется, пришел момент, когда ему хотя бы стоит дать шанс. Владение мячом - это, конечно, важно (в концепции Благоевича), но непосредственно вратарские навыки - все-таки основное, и вот тут совсем не факт, что Милошевич сильнее Заруцкого.

В рамках КПЛ вратарский вопрос не встает так остро перед "Астаной" прежде всего из-за уровня соперников, но даже тут периодически возникают проблемы. А что же будет в еврокубках, где команда класса "Ракува" способна не только приметить все недостатки основного вратаря "Астаны", но и воспользоваться ими.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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