Абылайхан Жумабек был одним из самых востребованных молодых казахстанских игроков зимой, но его адаптация в "Актобе" пока выглядит крайне непростой. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему форварда отцепили от сборной и чем недоволен Андрей Карпович.

После недавнего матча с "Шахтером" главный тренер "Актобе" выступил с очередной персональной критикой. Специалист выделил несколько деталей, которые объясняют отсутствие молодого казахстанца в стартовом составе:

"Я лично недоволен его отношением, качеством того, как он выходит на замену. Мы его пригласили из "Тараза", на него рассчитывали и рассчитываем, но ему надо многие вещи пересмотреть. То как он играл в "Таразе" - это одно, там совершенно другой футбол. Мы ждем гораздо большего. Разница между Элдером и Жумабеком есть. Надеемся, что он прибавит, у него другого варианта нет".

Карпович уже не в первый раз категоричен в оценках состояния молодых игроков. Ранее он также публично критиковал Самородова и наверное, это вполне обоснованно, ведь Андрей Владимирович видит игроков не только в матчах, но и в тренировочной работе и понимает, как воздействовать на них.

При этом, надо заметить, что у Жумабека был по сути один реальный шанс в основе в рамках КПЛ. В стартовом составе он вышел лишь в игре четвертого тура с "Кызыл-Жаром", тогда его заменили после перерыва, а команда проиграла со счетом 1:3.

На данный момент, после 12 туров КПЛ у воспитанника "Тараза" суммарно всего 149 сыгранных минут. Проявить себя на отрезках 10 минут очень сложно, но именно столько зачастую ему выделяет Карпович. Жумабек проигрывает конкуренцию бразильцу Элдеру Сантане. И ведь легионер забил всего два гола, но играет гораздо больше, так почему же Карпович доверяет именно ему? Во многом, это связано с работой Сантаны без мяча и его общей полезностью для команды. Сантана лучше играет спиной и качественнее сохраняет мячи после вертикальных передач, да и в целом очень много работает на поле. Жумабек больше форвард штрафной, в "Таразе" он скорее играл на инстинктах и не был ограничен в тактических рамках. Но в "Актобе" как заметил Карпович совершенно другая игра и надо сказать, совершенно иной уровень требований и ответственности за результат.

Статус Жумабека в "Актобе" естественным образом отразился на сборной Казахстана. Нападающего не вызвали на ближайшие матчи отбора ЧЕ-2024, однако Магомед Адиев весьма тактично и аргументировано объяснил свое решение по игроку:

"Мы его не вызвали только из-за того, что он не получает время в "Актобе". Жумабека мы ценим, у него потенциал вырасти в хорошего нападающего. Но перейдя в "Актобе" он столкнулся с большой конкуренцией и не получает времени. Но мы на него рассчитываем".

Контраст в оценках Адиева и Карповича ощущается, но он и должен быть таким, ведь тренер сборной рассчитывает на игрока по дистанции, а тренеру клубу он необходим в каждодневной работе. Карпович прав в том, что Жумабеку надо меняться и развиваться, но и с Адиевым не поспоришь о степени таланта игрока.

Исправить ситуацию игрок способен даже в рамках этого сезона, но сейчас нужно не только эксплуатировать свои возможности, но и совершенствовать слабые места.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →