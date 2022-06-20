"Актобе" одержал очередную победу на последних минутах и закрепился в статусе команды с крепким характером. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как западно-казахстанский клуб спасает матчи и претендует на чемпионство.

Волевые качества "Актобе" начал проявлять еще при Владимире Муханове, но тогда символом этих успехов, скорее, являлся Уго Видемон. Французский вингер вытаскивал команду в матчах с "Атырау" и "Аксу".

Между отставкой Муханова и назначением Карповича один матч "Актобе" возглавлял Петр Бадло и при нем команде также потребовалось сначала пропустить и лишь затем ответить сопернику двумя голами.

Первую победу при Карповиче "Актобе" одержал в сверхэмоциональном матче с "Тоболом". Команда находилась в меньшинстве, но имела приемлемый результат - 1:1. Однако новый тренер рискнул и в компенсированное время выпустил свежего игрока атаки Жерара Гоу. Тот нашел момент и затолкал мяч на 102-й минуте.

В минувшем, 14-м туре, "Актобе" снова как следует потрепал нервы своим болельщикам в ответном дерби с "Атырау". Второй матч кряду команда Карповича заканчивала в меньшинстве, но это не мешало им идти в атаку. Автогол Ибрагимова и гол Балашова принесли очередные, вырванные потом и кровью три очка.

"Актобе" в этом сезоне забил восемь голов после 70-й минуты, и это еще один факт, указывающий, что команда не сдается в конце игр.

С одной стороны, столько волевых побед придают коллективу уверенности, их психологическая устойчивость весьма высока. Но поставить на поток такие победы невозможно, а значит необходимо повысить качество игры.

Класс игроков, подобранных в "Актобе", позволяет им рассчитывать на более уверенные результаты. Над этим Карповичу еще предстоит поработать. Но пока команда живет эмоциями, и удача на стороне красно-белых.

После 12 матчей "Актобе", набрав 20 очков, занимает пятое место в турнирной таблице и отстает на четыре балла от лидирующей "Астаны", сыгравшей на матч больше.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →