Красивые голы, отсутствие страха и большие перспективы. Что нужно знать о молодом хавбеке "Атырау"

Димаш Тулегенов

21-летний полузащитник "Атырау" Жаслан Каиркенов окончательно закрепился в составе "нефтяников". Хавбек, арендованный у "Астаны", выходил в основном составе в трех последних турах, в которых мог участвовать (кроме противостояния со столичными - вне заявки по договору аренды). Корреспондент Vesti.kz проанализировал выступление игрока молодежной сборной Казахстана в этом сезоне.

В апреле стало известно о переходе Каиркенова в "Атырау" на правах аренды. В первых турах OLIMPBET-чемпионата Казахстана, когда Жаслан находился в расположении "Астаны", он так и ни разу не получил игрового времени. Поэтому было принято решение отпустить полузащитника в "Атырау", хорошо знакомый ему клуб.

Дело в том, что Жаслан уже выступал за эту команду в прошлом сезоне. В 12 матчах первой лиги он забил три гола и сделал три ассиста. Уровень выступлений Каиркенова помог "Атырау" вернуться в премьер-лигу. Только взгляните, какую красоту он положил в одном из матчей:

Дебют уроженца Павлодара за "Атырау" в КПЛ произошел в рамках шестого тура, когда подопечные Арама Восканяна сыграли на выезде вничью с "Кайсаром" (1:1). Он вышел на замену, отыграв 31 минуту. Ничем примечательным молодой исполнитель не отметился, но при этом и не навредил команде.

Уже в следующей игре Каиркенову удалось отличиться, да еще и в каком матче. Он принес "Атырау" победу в матче с "Кайратом", а этот успех в Нур-Султане отмечали не меньше, чем в нефтяной столице.

Вплоть до 14-го тура Жаслан лишь раз провел за "Атырау" более 2/3 игрового времени матча. Но, начиная с игры против "Акжайыка" (2:0), выгрыз себе место в старте. В тот день он провел на поле 78 минут.

Примерно столько же времени главный тренер дал игроку в следующих двух встречах. В матче против "Жетысу" Каиркенов стал соавтором забитого мяча. Изящно разобрался с защитником, а затем красиво перебросил голкипера соперников. Но мяч попал в перекладину, а этим отскоком воспользовался его партнер Петр Гжельчак.

Каиркенов отлично чувствует игру, не боится рисковать и добавлять команде креатива. Полузащитник забивает красивые мячи, старается играть не только эффективно, но и эффектно. У него хороший поставленный удар с левой ноги, за молодежку "Астаны" еще несколько лет назад отмечался красивыми взятиями ворот со штрафных ударов.

Теперь уже пошатнулись позиции другого креативного игрока "Атырау" Рафаиля Оспанова. Он тоже показывает себя с хорошей стороны, но в последних турах тренерское доверие перешло именно к молодому Каиркенову. Жаслана можно использовать как на позиции под нападающим, так и в качестве классического центрального полузащитника.

Суммарно он отыграл в 11 играх "Атырау" этого сезона, проведя на поле 593 минуты (в среднем - 54 минуты каждый матч). На его счету один гол, 0,5 удара за матч со средней точностью 33 процента. Для команды Жаслан зарабатывает 0,6 фола за игру, в среднем набирая по девять точных передач за матч. Также полузащитник умеет создавать моменты из ничего, и порой эти ключевые передачи доходят до адресата. Средний индекс действий по версии Instat Index - 189.

Единственное, в чем Каиркенову нужно срочно прибавлять, - это в единоборствах. В среднем он выигрывает 2,2 дуэли за игру, но успешность составляет 27 процентов от общего количества единоборств. Однако нужно отметить, что в статистику засчитаны и верховые дуэли, в которых Жаслан может уступать оппонентам из-за невысокого роста (175 сантиметров). А физически и тактически окрепнуть молодой игрок еще успеет.

В остальном Каиркенов - это многообещающий, перспективный исполнитель. Аренда стала правильным шагом для развития карьеры полузащитника. Возможно, что уже в следующем сезоне "Астана" сможет задействовать своего воспитанника в важных матчах.

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Фото: ФК "Атырау"©️

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