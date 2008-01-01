"КПЛ сильней чемпионата Болгарии". Лучший бомбардир сезона - о самом неудобном защитнике и планах на 2021 год

Бразильский бомбардир шымкентского "Ордабасы" Жоао Пауло в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, где его научили открываться в атаке. Он также назвал лучшего защитника Казахстана и сравнил чемпионаты, в которых выступал.

- Жоао, вы стали лучшим бомбардиром КПЛ-2020. Что чувствуете, забив больше всех в этом году?

- Я очень рад, что мне удалось стать лучшим среди бомбардиров. Хочу поблагодарить Бога и моих товарищей из "Ордабасы", которые очень помогли мне в этом достижении. Я чувствую себя счастливым в вашей стране.

- Вы здорово открывались в линии атаки, правильно использовали ошибки и свободные зоны за спинами защитников. Кто научил вас так хорошо играть в нападении?

- Я увлекся футболом, пиная мяч с друзьями во дворе. Играя на улице, я оттачивал технику и дриблинг. В 17 лет я попал в футбольную школу, где меня и научили всем остальным хитростям в футболе, в том числе показали, как нужно правильно открываться. Кстати, через год меня уже пригласили в профессиональную команду моего города - клуб называется ABC FC.

- Можете оценить уровень защитников казахстанских клубов?

- В целом уровень хороший. Мне и моим партнерам по команде было тяжело вскрывать оборону и находить ошибки, играя против некоторых команд. Однако за счет своевременных действий и креатива частенько удавалось это делать.

- Можете назвать игрока обороны, против которого было сложнее всего играть в прошедшем сезоне?

- Думаю, это Темирлан Ерланов из "Тобола". Неуступчивый, по-спортивному злой и агрессивный. Ерланов принесет немало пользы как своему клубу, так и национальной сборной.

- В прошлом сезоне вы забили 15 голов, в этом году - 12. Какой забитый мяч самый важный для вас?

- Все голы для меня важны, но если выбрать лучшие в этом году, то я отмечу два мяча, которые забил в ворота "Каспия". Они самые важные, а самый красивый - гол, забитый в ворота "Астаны".

- До приезда в нашу страну вы хорошо проявили себя в чемпионате Болгарии. Можете сравнить КПЛ с чемпионатом этой страны?

- В Болгарии хороший чемпионат, однако я считаю, что чемпионат Казахстана лучше, поскольку он более конкурентоспособный. Есть целый ряд крепких команд, которые навязывают конкуренцию фаворитам. Явного аутсайдера в КПЛ нет. Это еще один весомый плюс в пользу чемпионата вашей страны.

- Какие планы у вас на следующий год? Планируете ли остаться в "Ордабасы"?

- У меня действует еще один год контракта с клубом, поэтому надеюсь помочь команде и в следующем сезоне. Задачи, как обычно, будут стоять высокие. Хочу продолжать радовать болельщиков своей игрой.

Напомним, Жоао Пауло забил 12 голов в минувшем сезоне и на два мяча опередил форварда "Кайрата" Абата Аймбетова. Его команда заняла пятое место и не смогла пробиться в Лигу конференций 2021 года.

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Фото: ФК "Ордабасы"©