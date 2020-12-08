Кураж Жоао Пауло, ключевые потери, возможная перезагрузка. "Ордабасы" - итоги сезона КПЛ-2020

"Ордабасы" совершил множество ошибок с новичками, оказался очень зависим от одного игрока и логично лишился места в еврокубках. В чем заключались основные проблемы шымкентского клуба и что его ждет в будущем - рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Лучший игрок



Жоао Пауло - с отрывом лучший игрок "Ордабасы", но даже его превосходной статистики (12 голов плюс пять ассистов) не хватило, чтобы клуб попал в еврокубковую зону. Страшно представить, что случилось бы с командой Кахабера Цхададзе, если бы в их составе не было бразильца. У Жоао Пауло была потрясающая голевая серия, несколько матчей он вытаскивал едва ли не в одиночку, партнерам стоило лишь забросить мяч вперед. У бразильца действующий контракт с "Ордабасы", и это большая удача для клуба, поскольку в следующем сезоне от команды ждут возвращения на былые позиции.







Лучший матч



Весь сезон "Ордабасы" бросало то в жар, то в холод, с нейтральной позиции это выглядело увлекательно, но для болельщиков клуба это получился крайне нервный год. Разгром "Тобола" вышел не совсем логичным, но итоговый результат все же впечатляет. Вынести на тот момент прямого конкурента за медали, к тому же столь организованную команду - это была яркая вспышка. Но кроме этой победы "Ордабасы" ужасно играл с топ-командами КПЛ, и симптоматично, что успех в игре с "Тоболом" случился благодаря чудовищным ошибкам соперника, нежели с помощью какой-то выстроенной игры.







Оценка по селекции







"Ордабасы" потерял сразу четырех игроков обороны сборной Казахстана, игроков, которые определяли результат в прошлом сезоне. Заменить их равноценно, мягко говоря, не получилось. Клещенко, Симчевич и Дмитренко - это странные сделки, это способ залатать дыры, но не планомерно заменить ушедших. Единственный трансфер "Ордабасы", который хоть как-то оправдал себя, - португальский вингер Рубен Бриджидо. В остальном очень много странных решений, команда стала заметно старше по возрасту, ей не хватало мобильности и молодости.



Оценка по сезону







Возможно, "Ордабасы" заслуживает номинацию "провал года" даже больше, чем "Астана". У клуба уже несколько лет огромный бюджет, но никакого серьезного развития, постоянные вылеты на ранних стадиях еврокубков и отсутствия потенциала для роста. "Ордабасы" необходима тотальная перезагрузка, освежение состава, тренерского штаба, новые и современные менеджерские решения. Не исключено, что к определенным изменениям клуб подтолкнет уменьшение бюджета на следующий год, а значит есть шанс, что в Шымкенте вновь начнут расти молодые игроки и команда не предстанет столь бесхарактерной и безыдейной.



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