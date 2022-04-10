Команда тренера сборной Казахстана набрала очки во втором матче подряд в КПЛ

©ФК "Кызыл-Жар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:58

Туркестанский "Туран" и петропавловский "Кызыл-Жар" сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Туркестане и завершилась со счетом 0:0.

Подопечные Андрея Карповича набрали очки во втором матче подряд после серии из трех поражений. "Кызыл-Жар" набрал четыре очка и догнал "Акжайык" и "Аксу". Команда главного тренера сборной Казахстана занимает 12-е место в турнирной таблице, а "Туран" располагается на 13-й строчке с двумя баллами.

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Метки:
КПЛ Кызыл-Жар СК Туран ФК


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