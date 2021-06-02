"Когда не платят, это бьет по психологии". Экс-игрок сборной Казахстана - о финансовых проблемах и результатах "Ордабасы"

Экс-игрок сборной Казахстана Ренат Абдулин в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение о неудачном выступлении "Ордабасы" в первом круге Olimpbet-чемпионата Казахстана. Защитник, ранее выступавший за шымкентский клуб, объяснил, могли ли финансовые сложности повлиять на результаты команды.

"Честно, мне сложно сказать, с чем связаны такие результаты "Ордабасы". По игре-то они выглядят неплохо, недавно пенальти не забили, нефарт, может, какой-то. Состав у них не поменялся практически, но результата нет. Вроде и тренер толковый, плюс Самат Смаков помогает в штабе.

Финансовые проблемы? А вот это действительно немаловажный фактор, это может влиять на футболистов. Игрок выходит с одним настроением на матч, если ему платят вовремя, но если этого не происходит, у него совершенно иной настрой, он думает: "Как ко мне относятся, так и я буду". Это в любом случае влияет, я думаю, 80 процентов футболистов реагируют, когда не платят зарплату. Они начинают думать не о футболе, поскольку у всех семьи, у всех какие-то свои финансовые обязательства. Поэтому когда не платят вовремя - это точно бьет по психологии.

Что касается тренера, мне кажется, мало времени прошло, чтобы говорить о его смене. У нас же никто шанса не дает, чуть не пошло, так сразу убирают, но, на мой взгляд, сейчас "Ордабасы" этого делать не стоит", - отметил Абдулин.

Напомним, что "Ордабасы" после 13 сыгранных матчей занимает девятое место в КПЛ, набрав 18 очков. В этом сезоне главным тренером команды является белорусский специалист Александр Седнев.

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