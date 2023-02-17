В клубе КПЛ решили судьбу экс-игрока молодежной сборной Казахстана

"Каспий" продлил контракт с воспитанником Мангистауского футбола Мирасом Тулиевым. Об этом сообщает пресс-служба актаусцев.

Тулиев в составе молодежной сборной Казахстана сыграл 26 матчей и забил один гол, в премьер-лиге провел 67 игр, отметился одним забитым мячом.

В его карьере также были "Окжетпес", "Иртыш", "Атырау", "Байтерек".

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Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Каспий" стартует выездным матчем с "Ордабасы".