В клубе КПЛ предложили пойти на сокращение зарплат. Игроки массово уходят

Игрокам туркестанского "Турана" предложили пойти на добровольное понижение заработной платы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Максимальная зарплата, которую в текущей непростой финансовой ситуации может платить клуб, составляет один миллион тенге в месяц. Это в несколько раз меньше, чем было прописано в контрактах.

Иностранные футболисты в ближайшее время намерены покинуть "Туран", как это ранее сделал вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев. Ставка будет сделана на местных воспитанников.

После 13 туров КПЛ команда разместилась на 12-м месте, имея в активе 12 очков.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →