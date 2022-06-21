В клубе КПЛ предложили пойти на сокращение зарплат. Игроки массово уходят

Игрокам туркестанского "Турана" предложили пойти на добровольное понижение заработной платы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Максимальная зарплата, которую в текущей непростой финансовой ситуации может платить клуб, составляет один миллион тенге в месяц. Это в несколько раз меньше, чем было прописано в контрактах.
Иностранные футболисты в ближайшее время намерены покинуть "Туран", как это ранее сделал вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев. Ставка будет сделана на местных воспитанников.
После 13 туров КПЛ команда разместилась на 12-м месте, имея в активе 12 очков.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|2
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|3
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|4
|Тобол
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|5
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|6
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|7
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|8
|Ордабасы
|12
|5
|2
|5
|17-14
|17
|9
|Шахтер
|12
|5
|1
|6
|17-16
|16
|10
|Кызыл-Жар
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|11
|Аксу Ак
|11
|4
|1
|6
|10-15
|13
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|13
|Акжайык
|12
|3
|3
|6
|5-11
|12
|14
|Махтаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9
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