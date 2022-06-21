В клубе КПЛ предложили пойти на сокращение зарплат. Игроки массово уходят

©ФК "Туран"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:29

Игрокам туркестанского "Турана" предложили пойти на добровольное понижение заработной платы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Максимальная зарплата, которую в текущей непростой финансовой ситуации может платить клуб, составляет один миллион тенге в месяц. Это в несколько раз меньше, чем было прописано в контрактах.

Иностранные футболисты в ближайшее время намерены покинуть "Туран", как это ранее сделал вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев. Ставка будет сделана на местных воспитанников.

После 13 туров КПЛ команда разместилась на 12-м месте, имея в активе 12 очков.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Туран ФК КПЛ

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