Два клуба КПЛ включились в борьбу за защитника сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана по футболу Тимур Досмагамбетов может продолжить карьеру в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 32-летний игрок может перейти в "Аксу", который в этом сезоне дебютирует в КПЛ. Также футболиста рассчитывает подписать "Туран".

Последние три года Досмагамбетов выступал за "Ордабасы", который он покинул в связи с финансовыми проблемами клуба.

За свою карьеру защитник играл за такие команды, как "Окжетпес", "Актобе", "Восток", "Тараз" и "Тобол". В составе сборной игрок провел девять матчей.