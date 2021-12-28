Два клуба КПЛ включились в борьбу за защитника сборной Казахстана

©КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:00

Защитник сборной Казахстана по футболу Тимур Досмагамбетов может продолжить карьеру в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 32-летний игрок может перейти в "Аксу", который в этом сезоне дебютирует в КПЛ. Также футболиста рассчитывает подписать "Туран".

Последние три года Досмагамбетов выступал за "Ордабасы", который он покинул в связи с финансовыми проблемами клуба.

За свою карьеру защитник играл за такие команды, как "Окжетпес", "Актобе", "Восток", "Тараз" и "Тобол". В составе сборной игрок провел девять матчей.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу Межсезонье в КПЛ КПЛ Туран ФК Футбольные трансферы


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:00
© 2008 - 2021 ТОО «EML»