Клуб РПЛ проявляет интерес к игроку "Кайрата" Гулжигиту Алыкулову

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:10
©ФК "Кайрат"

Футбольный агент Владимир Осипов рассказал "РБ Спорт", что российский клуб из второй восьмерки РПЛ проявляет интерес к 22-летнему вингеру "Кайрата" и сборной Кыргызстана Гулжигиту Алыкулову. Однако до конкретного предложения дело пока так и не дошло.

"К Гулжигиту есть интерес от одного клуба из второй восьмерки российской премьер-лиги. Но пока этот интерес не приведен в конкретное предложение. Когда будет конкретика? Пока все на уровне селекционеров, скаутов, спортивных директоров", - заявил Осипов.

В КПЛ-2022 Алыкулов провел 18 матчей, в которых забил два гола. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро, а его контракт с алматинским клубом действует до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что Гулжигит категорично настроен уйти из "Кайрата", несмотря на действующее соглашение.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК Алыкулов Гулжигит Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:32
КПЛ
Стало известно о будущем футболиста сборной Казахстана
Сегодня , 16:10
КПЛ
Клуб РПЛ проявляет интерес к игроку "Кайрата" Гулжигиту Алыкулову
Сегодня , 15:50
КПЛ
В Казахстане хотят построить крытый манеж и футбольную академию на 8 полей
Вчера , 16:42
КПЛ
Смаков высказался о будущем Исламхана
Вчера , 16:12
КПЛ
"Астана" объявила о громком трансфере легионера
15 декабря, 21:59
КПЛ
Игрок сборной Казахстана заинтересовал топ-клуб РПЛ
15 декабря, 21:00
КПЛ
Озвучена сумма долгов клуба КПЛ
15 декабря, 19:50
КПЛ
"Будто в 90-е годы вернулся!". Иностранный тренер - о долгах и работе в Казахстане
15 декабря, 19:22
КПЛ
В Казахстан может вернуться известный футболист из Африки
15 декабря, 14:21
КПЛ
Защитники "Кайрата" и форварды "Астаны". Топ-5 самых дорогих трансферов в истории КПЛ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»