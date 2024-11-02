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Клуб РПЛ хотел совершить обмен игроками и подписать Самородова

©ФК "Актобе"

Форвард "Актобе" Идрис Умаев рассказал, как несколько лет назад он едва не стал частью сделки по переходу Максима Самородова в "Ахмат", передают Vesti.kz

По информации Умаева грозненский клуб хотел обменять его на Самородова. 

"С Максом Самородовым вообще интересная история у нас. Примерно года четыре назад меня и Макса хотели обменять. То есть я должен был ехать сюда играть за "Актобе", а он – в "Ахмат". Ну, где-то неделю-две разговоры эти продолжались, но не договорились клубы между собой. И вот судьба так распорядилась, что Макс в "Ахмат" в итоге все-таки уехал, а я оказался здесь.

Мы с ним каждый день можем набрать друг друга, поговорить, что-то подсказать друг другу. Когда он уезжал в Грозный, (а у меня же в "Ахмате" все знакомые) я пацанам нашим набрал, сказал: "Вот, Макс едет к вам. Хорошо примите его". "Вообще вопросов нет, – отвечают. –Без проблем, все сделаем". И Макс говорит, адаптация хорошо проходит у него. Я думаю, в этом сезоне ему немного тяжеловато будет, но со следующего сезона, уверен, он будет показывать хороший уровень", - заявил Умаев в интервью Aktobe Times. 

Напомним, что Самородов перешел из "Актобе" в "Ахмат" минувшим летом. В нынешнем сезоне казахстанский нападающий провел за грозненский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3 Локомотив М 13 9 1 3 27-17 28
4 Динамо М 14 8 3 3 28-16 27
5 ЦСКА М 13 7 3 3 22-7 24
6 Спартак М 13 6 4 3 19-12 22
7 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9 Акрон Тл 13 3 4 6 17-26 13
10 Крылья Советов 13 3 3 7 12-19 12
11 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
12 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
13 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8

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