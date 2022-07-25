Клуб КПЛ вернет казахстанского защитника из Европы

Кандидат в сборную Казахстана Тимур Рудосельский близок к подписанию контракта с "Тураном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ближайшее время клуб КПЛ должен официально объявить о трансфере.

Ранее Рудосельский вел переговоры с армянскими клубами "Лернаин Арцахе" и "Пюник". Также им интересовались команды из Мальты.

Рудосельский является воспитанником "Кайрата", за который сыграл свыше 60 матчей. В Армении он выступал за "Лори", "Севан" и "Нораванк".

Также на протяжении нескольких месяцев Рудосельский защищал цвета израильского "Хапоэля" из Петах-Тиквы. В 2017 и 2021 годах вызывался в сборную Казахстана, однако дебютировать в ней пока не успел.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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