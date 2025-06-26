Клуб КПЛ усилил состав игроками из Японии и Грузии

Футбольный клуб "Улытау" объявил о подписании контрактов с двумя иностранными полузащитниками - японцем Котаро Киси и грузином Пирузом Мараквелидзе. Соглашения с обоими игроками рассчитаны до конца 2025 года, передают Vesti.kz.

Новички из Японии и Грузии

Котаро Киси перешел в "Улытау" из черногорского клуба "Морнар Бар", где ранее выступал на позиции полузащитника. Также в его карьере была команда "Лия Атлетик" из Мальты. Японец будет играть за казахстанскую команду под седьмым номером.



Пируз Мараквелидзе ранее защищал цвета грузинского клуба "Телави". Еще он играл за азербайджанский "Туран Товуз", грузинские "Лиахви", "Мерани Мартвили" и "Зестафони". В новой команде он получил 30-й номер.



Ранее "Улытау" объявил об уходе четырех игроков - полузащитников Байжана Маделхана и Аската Ермекулы, а также защитников Доминика Боловинцева и Динмухамеда Кашкена.