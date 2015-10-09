Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 19:00
 

Клуб КПЛ усилил атакующую линию новым легионером из Африки

Клуб КПЛ усилил атакующую линию новым легионером из Африки ©instagram.com/fcqyzyljar

Сенегальский легионер Оноре Гомис стал новым игроком футбольного клуба "Кызылжар", передают Vesti.kz.

Сенегальский легионер Оноре Гомис стал новым игроком футбольного клуба "Кызылжар", передают Vesti.kz.

Петропавловцы подписали с ним годовой контракт.

Гомис выступает на позициях правого и левого вингера. В своей карьере защищал цвета турецких клубов "Хатайспор", "Умраниеспор", а также "Динамо" Тбилиси, "Динамо" Батуми, "Дилы" и белорусской команды "МЛ Витебск".

Большую часть карьеры провёл в грузинской Эровнули лиге — 106 матчей, 19 голов и 19 голевых передач.


Ранее "Кызылжар" объявил о трансферах болгарского защитника Пламена Галабова, сербского полузащитника Неделько Пищевича и уходе ивуарийского хавбека Нене Гбамбле.

