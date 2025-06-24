Клуб КПЛ убрал 8 легионеров и назначил нового тренера

ФК "Туран" объявил о назначении казахстанского специалиста Абдухалика Бурибаева на пост временно исполняющего обязанности главного тренера клуба, сообщают Vesti.kz.

Прежним главным тренером "Турана" был белорус Виталий Жуковский, который после ухода их туркестанского клуба, вернулся в "Атырау".

"В связи с кадровыми изменениями, которые произошли в футбольном клубе "Туран", команда в настоящее время находится на стадии комплектования.

Команду взял местный специалист Абдухалик Бурибаев.

В настоящее время в клуб приглашаются казахстанцы и местные игроки и формируется полная команда. Как только команда будет полностью определена, болельщикам будет предоставлена полная информация", - гласит официальное сообщение туркестанцев.