КПЛ
Вчера 23:57

Клуб КПЛ убрал 8 легионеров и назначил нового тренера

©ФК "Туран"

ФК "Туран" объявил о назначении казахстанского специалиста Абдухалика Бурибаева на пост временно исполняющего обязанности главного тренера клуба, сообщают Vesti.kz.

Прежним главным тренером "Турана" был белорус Виталий Жуковский, который после ухода их туркестанского клуба, вернулся в "Атырау".

"В связи с кадровыми изменениями, которые произошли в футбольном клубе "Туран", команда в настоящее время находится на стадии комплектования.

Команду взял местный специалист Абдухалик Бурибаев.

В настоящее время в клуб приглашаются казахстанцы и местные игроки и формируется полная команда. Как только команда будет полностью определена, болельщикам будет предоставлена полная информация", - гласит официальное сообщение туркестанцев.


Отметим, что ранее туркестанцы объявили об уходе восьми легионеров.

На данный момент "Туран" занимает 12-е место в турнирной таблице КПЛ: после 13 туров команда набрала 11 очков.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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