Клуб КПЛ сообщил о возвращении бывшего полузащитника сборной Казахстана

Казахстанский футболист Максат Байжанов вернулся в родной "Кайсар". Об этом сообщает пресс-служба кызылординского клуба.

36-летний хавбек является воспитанником кызылординского футбола. Последним его клубом был "Атырау", который по итогам предыдущего сезона вернулся в КПЛ.

В премьер-лиге он также играл за "Шахтер", "Жетысу", "Актобе", "Локомотив", "Иртыш".

За сборную Казахстана провел 29 матчей и забил один гол в период 2005-2017 годов. Также на счету имеет три игры за молодежную сборную.

Напомним, что в прошлом сезоне "Кайсар" стал седьмым в КПЛ и дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4). В межсезонье команду возглавил казахстанец Султан Абильдаев.