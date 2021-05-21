Клуб КПЛ собрался вернуть своего воспитанника из-за странного трансфера

"Актобе" хочет вернуть своего воспитанника Игоря Трофимца из "Ордабасы", так как основной голкипер "красно-белых" Жасур Нарзикулов допускает много ошибок, которые влияют на результат. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что это следствие странного зимнего трансфера.

"Возникает логичный вопрос: почему не дадут возможность резервному вратарю Сергею Ревякину? А ларчик-то открывался очень просто. Говорят, что россиянин приехал травмированным - проблемы с позвоночником, чуть ли не грыжа там. В общем, играть не может. Зачем брали, если такой проблемный?..

Теперь же руководство "Актобе" ищет нового вратаря. И основным кандидатом является воспитанник "красно-белых" Игорь Трофимец. Но он принадлежит "Ордабасы" и сидит в глухом запасе в Шымкенте. Южане, что вполне логично, не желают отпускать 24-летнего голкипера просто так и желают провернуть сделку максимально выгодно для себя: либо продать за живые деньги, либо взамен заполучить кого-то из атакующей группы игроков", - говорится в тексте.

Напомним, что "Актобе" после 12 туров расположился на десятом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Следующую игру в чемпионате "красно-белые" проведут на своем поле с "Тураном" 23 мая.

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