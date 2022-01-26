Футбольный клуб "Актобе" не продлит контракты с полузащитником Рифатом Нурмугаметом и Ардаком Саулетом по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба "красно-белых".

Отмечается, что в рамках первого зарубежного сбора в этом году главный тренер Владимир Муханов дал возможности обоим игрокам. По его результатам было принято совместное решение о том, что они не останутся в команде.

Рифат, являющийся воспитанником "Кайрата", провел последние два сезона в актюбинской команде, за которую в 30 матчах отметился пятью голами и двумя ассистами.

В свою очередь Ардак провел пять сезонов в составе "Актобе", в 60 встречах отличился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В прошедшем чемпионате Саулет также выступал за уральский "Акжайык" на правах аренды.

Напомним, ранее "Актобе" отказался от ряда других игроков. Команда заняла шестое место в КПЛ-2021.