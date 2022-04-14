Клуб КПЛ решил судьбу тренера

Азербайджанский тренер Вагиф Джавадов покинул футбольный клуб "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации azerisport.com, руководство клуба, которое ранее рассталось с главным тренером Владимиром Газзаевым, приняло аналогичное решение и относительно его помощника, Джавадова. Специалист уже вернулся на родину.

Обязанности главного тренера исполняет казахстанец Куаныш Кабдулов.

Напомним, следующий матч в чемпионате Казахстана туркестанский клуб проведет на своем поле с "Ордабасы" 16 апреля. Начало - в 19:00.

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