Клуб КПЛ решил судьбу легионера за 320 миллионов

Семеймкий футбольный клуб "Елимай" объявил об уходе румынского полузащитника Эдуардо Флореску, передают Vesti.kz.

27-летний футболист присоединился к семейской команде во время зимнего учебно-тренировочного сбора, провел 10 официальных матчей и забил 1 гол.

"По обоюдному согласию сторон Эдуард не продолжит карьеру в составе "Елимай". Желаем ему удачи и новых достижений в будущем!" - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

По информации портала Transfermarkt, Флореску был куплен "Елимаем" у румынской "Ботошани" в феврале 2025-го за 150 тысяч евро (около 87 миллионов тенге). При этом на данный момент он оценивается в 550 тысяч евро (321 миллион тенге).

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