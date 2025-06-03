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Клуб КПЛ решил судьбу легионера за 320 миллионов

©ФК "Елимай"

Семеймкий футбольный клуб "Елимай" объявил об уходе румынского полузащитника Эдуардо Флореску, передают Vesti.kz.

27-летний футболист присоединился к семейской команде во время зимнего учебно-тренировочного сбора, провел 10 официальных матчей и забил 1 гол.

"По обоюдному согласию сторон Эдуард не продолжит карьеру в составе "Елимай". Желаем ему удачи и новых достижений в будущем!" - говорится в заявлении пресс-службы клуба.


По информации портала Transfermarkt, Флореску был куплен "Елимаем" у румынской "Ботошани" в феврале 2025-го за 150 тысяч евро (около 87 миллионов тенге). При этом на данный момент он оценивается в 550 тысяч евро (321 миллион тенге).

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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