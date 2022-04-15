Клуб КПЛ решил судьбу экс-футболиста сборной Казахстана

"Туран" сообщил, что спортивный директор Фархадбек Ирисметов покидает клуб, передает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что договор расторгнут по соглашению сторон.

"За эти четыре месяца я получил огромный опыт работы и благодарю "Туран" за предоставленный мне шанс. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане", - сказал Ирисметов.

40-летний Ирисметов в свое время поиграл за многие клубы КПЛ, выиграв золото в составе "Иртыша" и "Тобола". В активе имеет 34 матча за сборную Казахстана, в которую привлекался в период 2004-2011 годов.

Отметим, что ранее туркестанскую команду покинули главный тренер Владимир Газзаев и его помощник Вагиф Джавадов.

Следующий матч в чемпионате Казахстана "Туран" проведет на своем поле с "Ордабасы" 16 апреля. Начало - в 19:00.

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