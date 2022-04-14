Клуб КПЛ решил судьбу тренера

Азербайджанский тренер Вагиф Джавадов покинул футбольный клуб "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации azerisport.com, руководство клуба, которое ранее рассталось с главным тренером Владимиром Газзаевым, приняло аналогичное решение и относительно его помощника, Джавадова. Специалист уже вернулся на родину.

Обязанности главного тренера исполняет казахстанец Куаныш Кабдулов.

Напомним, следующий матч в чемпионате Казахстана туркестанский клуб проведет на своем поле с "Ордабасы" 16 апреля. Начало - в 19:00.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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