Клуб КПЛ разрывает рынок: на подходе еще два топ-трансфера

ФК "Актобе" планирует качественно усилиться в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, близкому к ситуации, клуб по-прежнему рассчитывает подписать контракт с полузащитником сборной Беларуси и "Елимая" Никитой Корзуном. 30-летний футболист близок к уходу из команды, в которой он нередко исполняет функции капитана.

Также "Актобе" намерен подписать контракт с нападающим сборной Нигера Даниэлем Сосой. Последним клубом 26-летнего футболиста был украинский "Кривбасс". Ожидается, что Соса приедет в расположение "Актобе" в ближайшие дни.

Ранее клуб объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым . Также "Актобе" близок к оформлению трансфера экс-форварда "Кайрата" Артура Шушеначева , последнее время игравшего в Израиле и России.

Стоит добавить, что соперником "Актобе" по квалификации Лиги Европы станет польская "Легия". Матчи пройдут 10 и 17 июля.