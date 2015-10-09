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КПЛ
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Клуб КПЛ разрывает рынок: на подходе еще два топ-трансфера

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Клуб КПЛ разрывает рынок: на подходе еще два топ-трансфера ©ФК "Актобе"

ФК "Актобе" планирует качественно усилиться в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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ФК "Актобе" планирует качественно усилиться в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, близкому к ситуации, клуб по-прежнему рассчитывает подписать контракт с полузащитником сборной Беларуси и "Елимая" Никитой Корзуном. 30-летний футболист близок к уходу из команды, в которой он нередко исполняет функции капитана.


Также "Актобе" намерен подписать контракт с нападающим сборной Нигера Даниэлем Сосой. Последним клубом 26-летнего футболиста был украинский "Кривбасс". Ожидается, что Соса приедет в расположение "Актобе" в ближайшие дни.


Ранее клуб объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым. Также "Актобе" близок к оформлению трансфера экс-форварда "Кайрата" Артура Шушеначева, последнее время игравшего в Израиле и России.

Стоит добавить, что соперником "Актобе" по квалификации Лиги Европы станет польская "Легия". Матчи пройдут 10 и 17 июля.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 13, мужчины
22 июня 20:00   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Астана
Астана
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