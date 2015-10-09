Клуб КПЛ разрывает рынок: на подходе еще два топ-трансфера

ФК "Актобе" планирует качественно усилиться в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным источника, близкому к ситуации, клуб по-прежнему рассчитывает подписать контракт с полузащитником сборной Беларуси и "Елимая" Никитой Корзуном. 30-летний футболист близок к уходу из команды, в которой он нередко исполняет функции капитана.
Также "Актобе" намерен подписать контракт с нападающим сборной Нигера Даниэлем Сосой. Последним клубом 26-летнего футболиста был украинский "Кривбасс". Ожидается, что Соса приедет в расположение "Актобе" в ближайшие дни.
Ранее клуб объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым. Также "Актобе" близок к оформлению трансфера экс-форварда "Кайрата" Артура Шушеначева, последнее время игравшего в Израиле и России.
Стоит добавить, что соперником "Актобе" по квалификации Лиги Европы станет польская "Легия". Матчи пройдут 10 и 17 июля.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Актюбинская обл., Актобе • Тур 13, мужчины
22 июня 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Астана
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