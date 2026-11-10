Костанайский "Тобол" продлил контракт с полузащитником Жасланом Жумашевым. Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2027 года, сообщают Vesti.kz.

Жумашев дебютировал в основном составе костанайского клуба в 2020 году, впервые сыграв в чемпионате Казахстана.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По данным KFF League, показатель ожидаемых голов (xG) футболиста составляет 5,9. Кроме того, на его счету 11 ударов в створ ворот, 280 точных передач и 55 успешных отборов мяча.



Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны "Кайрата".

В составе сборной Казахстана Жумашев провёл один матч.