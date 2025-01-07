Украинский голкипер Максим Коваль продолжит играть за семейский "Елимай", сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний футболист перешел в клуб летом прошлого года и сыграл в КПЛ девять матчей.

Коваль имеет еще год контракта с "Елимаем" и высоко оценивается тренерским штабом и руководством. По этой причине в команду не перешли вратари сборной Казахстана – Стас Покатилов и Александр Заруцкий, а также был отпущен в "Жетысу" россиянин Денис Кавлинов.

Коваль известен своими выступлениями в киевском "Динамо", датском "Оденсе", испанском "Депортиво", "Аль-Фатехе" (Саудовская Аравия), молдавском "Шерифе" и греческой "Каламате". За сборную Украины провел два матча и попадал в окончательную заявку национальной команды на Евро-2012.