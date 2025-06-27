Клуб КПЛ представил нового главного тренера и двух игроков

Футбольный клуб "Туран" официально объявил о назначении Абдухалика Бурибаева на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Опытный специалист уже работал с командой в прошлом, привел ее к победе в первой лиге и вывел в элиту казахстанского футбола. После перерыва Бурибаев возвращается к работе с коллективом, чтобы вновь решить амбициозные задачи.

Его предшественник Виталий Жуковский вернулся в "Атырау".



Также был объявлен тренерский штаб: помощником главного тренера стал Артур Авакянц, за физическую подготовку будет отвечать Колдас Ешджанов, а за работу с вратарями - Мейрали Ламаев.

Рахат Усипханов возвращается в "Туран"

Клуб сообщил о возвращении полузащитника Рахата Усипханова. Футболист уже выступал за "Туран" в предыдущие сезоны и завоевал признание болельщиков. В его карьере также были "Иртыш", "Экибастуз", "Академия Онтустик".

Подписание опытного универсала

Кроме того, к "Турану" присоединился защитник Мирам Сапанов. Игрок имеет внушительный опыт выступлений за клубы КПЛ, включая "Акжайык", "Ордабасы", "Кайсар", "Каспий", "Шахтер", "Атырау". В сезоне-2025 он провел 11 матчей за "Атырау" и отличился тремя голами.

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