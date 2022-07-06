Клуб КПЛ подписал шестого российского игрока

©ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:59

Российский полузащитник Юрий Завезен подписал контракт с ФК "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее 26-летний футболист выступал только на уровне второго российского дивизиона. 

Завезен начинал профессиональную карьеру в "Кубани", также он выступал за "Ротор", "Чертаново" и липецкий "Металлург". Для "нефтяников" это третий трансфер в летнее окно. Ранее клуб подписал двух нападающих - Дениса Митрофанова и Павла Долгова. 

Примечательно, что в "Атырау" с приходом Завезена уже шесть футболистов с российским паспортом, всего в команде 13 иностранцев. 

Коллектив Константина Горовенко занимает восьмое место в КПЛ-2022, имея в своем активе 21 балл. 

 

 

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Метки:
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