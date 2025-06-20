КПЛ
Сегодня 18:00

Клуб КПЛ подписал опытного игрока сборной Казахстана

©КФФ

Футбольный клуб "Актобе" объявил о подписании полузащитника сборной Казахстана Георгия Жукова. Стороны заключили контракт, но подробности соглашения не разглашаются, передают Vesti.kz.

Усиление центра поля

Ожидается, что 30-летний футболист станет ключевым элементом в команде Вячеслава Левчука, учитывая его универсальность и большой международный опыт. Руководство клуба рассчитывает на то, что Жуков усилит центр поля и добавит уверенности и контроля в игре "Актобе".

Опыт выступлений в Европе и Азии

До перехода в "Актобе" Жуков выступал за польские "Пущу", "Вислу" (Краков), китайский "Цанчжоу Майти Лайонс", российский "Урал", нидерландскую "Роду", бельгийский "Беерсхот", "Кайрат" и "Астану".  На счету хавбека также более 20 матчей за сборную Казахстана.

©ФК "Актобе"

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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