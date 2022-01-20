Клуб КПЛ подписал очередного легионера

Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с боснийским защитником Джордже Чосичем, сообщает пресс-служба карагандинцев.

Чосич родился 11 сентября 1995 года. Ранее выступал исключительно на родине: за "Дрина Зворник", "Витез", "Зриньски Мостар" и "Борац". В нынешнем сезоне в составе "Бораца" провел девять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее "горняки" подписали черногорского полузащитника Дарко Зорича и украинского форварда Николая Ковталюка.

Напомним, "Шахтер" занял седьмое место в КПЛ-2021. Команда проводит УТС в Турции.