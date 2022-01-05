"Шахтер" усилился лучшим бомбардиром клуба КПЛ

Лучший бомбардир уральского "Акжайыка" в КПЛ-2021 Николай Ковталюк продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере", сообщает грузинский сайт lelo.ge.

Источник отмечает, что Ковталюк, выступавший за грузинскую "Дилу", приехал в Гори. Многие посчитали, что украинец вернулся в клуб, но оказалось, что 26-летний форвард гостил у друзей, а с нового сезона будет выступать за "Шахтер".

В минувшем сезоне Ковталюк провел за "Акжайык" 24 матча в КПЛ и забил шесть мячей, став лучшим бомбардиром клуба. Также на его счету два ассиста в чемпионате и четыре встречи в Кубке Казахстана, где украинец отметился одним голом.