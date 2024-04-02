Клуб КПЛ подписал нового голкипера. Но есть нюанс

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 11:15
©ФК "Кяпаз"

Белорусский вратарь Владислав Василючек подписал контракт с туркестанским "Тураном", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Betnews.by.

Соглашение с 30-летни вратарем рассчитано до конца сезона. При этом Василючек пока не включен в заявку "Турана" в КПЛ. В настоящее время этот вопрос решается.

После трех матчей "Туран" с четырьмя очками занимает седьмое место в турнирной таблице КПЛ.

Последним клубов Василючек был "Кяпаз", в составе которого он провел шесть матчей, пропустил девять голов и один раз отыграл на ноль.

В его карьере также были белорусские "Слуцк", "Неман", "Ислочь", "Лида", "Городея", "Гранит", "Сморгонь".

Привлекался в сборную Беларуси до 21 года, за которую дебютировал 9 сентября 2013 года в отборочном матче чемпионата Европы против Франции. С тех пор был ее основным голкипером.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
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