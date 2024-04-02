Клуб КПЛ подписал нового голкипера. Но есть нюанс

Белорусский вратарь Владислав Василючек подписал контракт с туркестанским "Тураном", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Betnews.by.

Соглашение с 30-летни вратарем рассчитано до конца сезона. При этом Василючек пока не включен в заявку "Турана" в КПЛ. В настоящее время этот вопрос решается.

После трех матчей "Туран" с четырьмя очками занимает седьмое место в турнирной таблице КПЛ.

Последним клубов Василючек был "Кяпаз", в составе которого он провел шесть матчей, пропустил девять голов и один раз отыграл на ноль.

В его карьере также были белорусские "Слуцк", "Неман", "Ислочь", "Лида", "Городея", "Гранит", "Сморгонь".

Привлекался в сборную Беларуси до 21 года, за которую дебютировал 9 сентября 2013 года в отборочном матче чемпионата Европы против Франции. С тех пор был ее основным голкипером.