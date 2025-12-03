КПЛ
Сегодня 14:30

Клуб КПЛ "отрекся" от известных казахстанских футболистов

Еркебулан Тунгышбаев. Фото: ©КФФ

Футбольный клуб "Каспий" не ведёт переговоры с казахстанцами Дидаром Жалмуканом, Еркебуланом Тунгышбаевым и Айболом Абикеном, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz

В актауской команде заявили, что на данный момент приоритетным является вопрос выбора и назначения нового главного тренера, после чего клуб определится с трансферной политикой в зимнее межсезонье. 

Ранее в СМИ вышла информация о возможных переговорах актаусцев с вышеуказанными футболистами. 

Добавим, что Жалмукан и Абикен выступали в составе кызылординского "Кайсара" в КПЛ-2025, а Тунгышбаев вторую половину сезона провел в павлодарском "Иртыше" из первой лиги. Последние двое в разное время вызывались в сборную Казахстана.

Напомним, что "Каспий" стал чемпионом первой лиги Казахстана сезона-2025 и вышел в премьер-лигу-2026.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →