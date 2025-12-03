Футбольный клуб "Каспий" не ведёт переговоры с казахстанцами Дидаром Жалмуканом, Еркебуланом Тунгышбаевым и Айболом Абикеном, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

В актауской команде заявили, что на данный момент приоритетным является вопрос выбора и назначения нового главного тренера, после чего клуб определится с трансферной политикой в зимнее межсезонье.

Ранее в СМИ вышла информация о возможных переговорах актаусцев с вышеуказанными футболистами.

Добавим, что Жалмукан и Абикен выступали в составе кызылординского "Кайсара" в КПЛ-2025, а Тунгышбаев вторую половину сезона провел в павлодарском "Иртыше" из первой лиги. Последние двое в разное время вызывались в сборную Казахстана.

Напомним, что "Каспий" стал чемпионом первой лиги Казахстана сезона-2025 и вышел в премьер-лигу-2026.