Клуб КПЛ отказался от вратаря. Он пропустил 23 гола

ФК "Атырау" объявил о расставании с российским вратарем Арсеном Сиукаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба "нефтяников" Сиукаев покинул клуб в рамках взаимного соглашения.

Напомним, Сиукаев присоединился к "Атырау" перед началом текущего сезона. В КПЛ-2025 он провел десять матчей, пропустив 23 гола.

Кроме того, в Казахстане он выступал за "Аксу" и талдыкорганский "Жетысу".

В текущем сезоне "Атырау" идет на последнем месте в турнирной таблице. "Нефтяники" набрали четыре очка и занимают 14 место.



