КПЛ
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Клуб КПЛ отказался от вратаря. Он пропустил 23 гола

©ФК "Атырау"

ФК "Атырау" объявил о расставании с российским вратарем Арсеном Сиукаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба "нефтяников" Сиукаев покинул клуб в рамках взаимного соглашения.

Напомним, Сиукаев присоединился к "Атырау" перед началом текущего сезона. В КПЛ-2025 он провел десять матчей, пропустив 23 гола.

Кроме того, в Казахстане он выступал за "Аксу" и талдыкорганский "Жетысу".

В текущем сезоне "Атырау" идет на последнем месте в турнирной таблице. "Нефтяники" набрали четыре очка и занимают 14 место.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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