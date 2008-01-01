Клуб КПЛ остался без главного тренера

Главный тренер футбольного клуба "Кызыл-Жар СК" Вячеслав Руснак
принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщает Meta-ratings.kz
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Отмечается, что 45-летний молдавский специалист связался с руководством клуба и сообщил, что не может продолжить работу по семейным обстоятельствам.
В чем именно заключаются эти обстоятельства - не сообщается. Однако Руснак объяснил это тем, что ему необходимо остаться на родине вместе с семьей.
В минувшем сезоне КПЛ "Кызыл-Жар СК" занял девятое место, набрав 23 очка после 20 туров. Чемпионом страны стал "Кайрат", второе место занял "Тобол", третье - "Астана". Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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Напомним, что за свою игровую карьеру Руснак успел поиграть за карагандинский "Шахтер", за который забил пять мячей в 117 матчах в период 2004-2008 годов.