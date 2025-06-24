Клуб КПЛ официально представил Артура Шушеначева

Казахстанский нападающий Артур Шушеначев стал игроком "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Красно-белые" официально представили его.

27-летний футболист является чемпионом КПЛ 2020 года и обладателем Кубка Казахстана - 2021 в составе алматинского "Кайрата".

С 2024 года он выступал за израильский "Апоэль Беер-Шева", затем за российский "Сочи".

На клубном уровне новичок "Актобе" провел 258 матчей, забив в них 78 голов.

Шушеначев является игроком сборной Казахстана. На данный его счету семь матчей в составе национальной команды.



