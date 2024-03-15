Клуб КПЛ официально объявил о переходе экс-игрока сборной России

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 21:48
©ФК "Рубин"

Семейский "Елимай" объявил о подписании контракта с экс-защитником сборной России Егором Сорокиным, сообщают Vesti.kz.

"28-летний российский защитник является воспитанником петербургской футбольной школы. Выступал в футбольных клубах "Тосно", "Нефтехимик", "Краснодар" и "Актобе". Кроме того, защитник становился бронзовым призёром чемпионата России вместе с "Краснодаром". За сборную России провел одну игру. Егор перешел в нашу команду из "Рубина", - гласит сообщение пресс-службы "Елимая".

Напомним, что в 2016 году Сорокин провел за "Актобе" во всех турнирах 31 матч, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Добавим, что "Елимай" после двух туров набрал одно очко и занимает девятое место.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Елимай ФК КПЛ Сборная России по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:35
КПЛ
"Астана" осуществила необычный трансфер
Вчера , 21:48
КПЛ
Клуб КПЛ официально объявил о переходе экс-игрока сборной России
Вчера , 17:49
КПЛ
"Он закроет эту позицию". Адиев видит в капитане "Кайрата" замену Шацкому
Вчера , 15:49
КПЛ
Вдохновение в Лиге наций и драма в Кубке Казахстана. Как Адиев проводил решающие матчи в карьере
Вчера , 12:26
КПЛ
"Кайрат" выступил с сообщением о своем лидере
Вчера , 10:59
КПЛ
Названо главное отличие футбола Греции от Казахстана перед битвой за Евро
Вчера , 10:11
КПЛ
В Казахстане собрались реанимировать карьеру экс-защитника сборной России
14 марта, 22:51
КПЛ
Работавший в "Кайрате" специалист отказался от солидного предложения
14 марта, 18:00
КПЛ
Футбольный клуб в Казахстане могут закрыть
13 марта, 20:59
КПЛ
"Актобе" представил звездного новичка
© 2008 - 2024 ТОО «EML»