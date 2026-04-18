Клуб КПЛ объявил о трансфере экс-форварда сборной Франции: у него 153 матча в Лиге 1

Петропавловский "Кызыл-Жар" усилился опытным камерунским нападающим Стефаном Баокеном. Контракт с 33-летним легионером подписан до конца 2026 года, сообщают Vesti.kz.

На счету Баокена 22 матча и четыре гола в составе сборной Камеруна (последний вызов - в 2023 году). Он родился во Франции и почти всю карьеру выступал за местные клубы, также был опыт в чемпионатах Шотландии и Турции. С лета 2025 года находится в статусе свободного агента.



Кроме того, на его счету четыре матча и один гол за сборную Франции до 20 лет, в которую он вызывался в 2013 году. В 153 матчах во французской Лиге 1 за "Ниццу", "Страсбур" и "Анже" новичок "Кызыл-Жара" забил 33 гола.

Таким образом Стефан стал последним десятым легионером в составе северян. К текущему моменту "Кызыл-Жар" занимает пятое место в чемпионате, набрав восемь очков после пяти туров.

Уже завтра, 19 апреля, Баокен может дебютировать за казахстанский клуб - его команда сыграет в гостях с "Атырау".