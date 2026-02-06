Клуб КПЛ объявил о переносе матча с многократным чемпионом из Европы

ФК "Атырау" в своих соцсетях сообщил о переносе контрольного матча против молдавского "Зимбру", передают Vesti.kz.
Игра была запланирована на 6 февраля в Анталье (Турция).
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильные осадки) запланированный матч перенесён на завтрашний день.
Новое время начала встречи будет сообщено дополнительно", - информировала пресс-служба "нефтяников".
Напомним, в КПЛ-2025 "Атырау" занял предпоследнее, 13 место.
"Зимбру" является восьмикратным чемпионом Молдовы. Это второй результат по количеству титулов в чемпионате этой страны.