Португальский голкипер сербского происхождения Владимир Стойкович стал игроком "Елимая", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Семея.

Стойкович родился 4 октября 1996 года в португальском город Лес-да-Пальмейра. Он является воспитанником академии лиссабонского "Спортинга".

В его карьере были такие клубы как, карьере выступал за клубы "Спортинг КП Б", "Эшторил", "Лейшоэш", а также саудовские команды "Аль-Ахдуд" и "Аль-Файсали". Также вызывался в сборную Португалии до 18 лет.



Напомним, "Елимай" в минувшем сезоне занял четвертое место в КПЛ и гарантировал себе место в еврокубках. В предстоящем розыгрыше семейчане дебютируют в Лиге конференций.