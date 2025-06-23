Клуб КПЛ объявил о подписании нападающего сборной России

Российский форвард Константин Дорофеев стал игроком "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "нефтяников".

"Выпускник академии ФК "Краснодар" Константин официально стал игроком "Атырау".

19-летний нападающий Константин начал свою карьеру в "Краснодаре-2". В 16 матчах за команду он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В составе молодежной сборной России он забила два гола в четырех матчах.

А текущем сезоне он выступал за туркестанский "Туран" в составе которого сыграл 14 матчей и забил один гол.



