Клуб КПЛ объявил о назначении главного тренера

Туркестанский "Туран" объявил о назначении главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Главным тренером клуба стал Сергей Когай.

Ранее 55-летний казахстанский специалист тренировал "Кайсар" и "Ордабасы". В качестве футболиста выступал за "Кайрат", "Кайсар", "Яссы", "Скиф-Ордабасы", "Тараз" и другие команды.

Отметим, что в текущем сезоне "Туран" поочередно тренировали Владимир Газзаев и Куаныш Кабдулов.

Ранее в клубе заявили о финансовых проблемах, а несколько игроков "Турана" покинули команду.

"Туран" располагается на десятом месте в КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: