Клуб КПЛ объявил о назначении главного тренера

Туркестанский "Туран" объявил о назначении главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Главным тренером клуба стал Сергей Когай.
Ранее 55-летний казахстанский специалист тренировал "Кайсар" и "Ордабасы". В качестве футболиста выступал за "Кайрат", "Кайсар", "Яссы", "Скиф-Ордабасы", "Тараз" и другие команды.
Отметим, что в текущем сезоне "Туран" поочередно тренировали Владимир Газзаев и Куаныш Кабдулов.
Ранее в клубе заявили о финансовых проблемах, а несколько игроков "Турана" покинули команду.
"Туран" располагается на десятом месте в КПЛ.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|14
|7
|3
|4
|29-16
|24
|2
|Тобол
|14
|7
|3
|4
|23-17
|24
|3
|Актобе
|13
|7
|2
|4
|17-15
|23
|4
|Тараз
|14
|6
|4
|4
|18-13
|22
|5
|Каспий
|14
|7
|1
|6
|15-15
|22
|6
|Ордабасы
|13
|6
|2
|5
|18-14
|20
|7
|Атырау
|14
|5
|5
|4
|17-15
|20
|8
|Кайрат
|14
|5
|5
|4
|13-17
|20
|9
|Шахтер
|13
|5
|2
|6
|18-17
|17
|10
|Туран
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|11
|Кызыл-Жар
|14
|3
|6
|5
|15-19
|15
|12
|Аксу Ак
|12
|4
|2
|6
|11-16
|14
|13
|Акжайык
|13
|3
|3
|7
|5-12
|12
|14
|Мактаарал
|14
|2
|4
|8
|11-23
|10
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