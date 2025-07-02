Клуб КПЛ объявил имя нового тренера

Футбольный клуб "Улытау" официально назначил нового главного тренера. Руководство доверило команду опытному специалисту Нуркену Мазбаеву, передают Vesti.kz.

В качестве тренера он работал в таких клубах, как "Астана" (ассистент), "Тараз", "Окжетпес" и другие. Кроме того, он активно занимался развитием молодежного футбола, делая акцент на подготовке молодых талантов.

Помощником главного тренера назначен Сергей Пак.

После 14-го тура "Улытау" занимает 12-е место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), имея в своем активе 12 очков.



