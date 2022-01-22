Азербайджанский вратарь Эмиль Балаев вновь может оказаться в КПЛ, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что в декабре кандидатура Балаева рассматривалась "Актобе" в качестве усиления вратарской линии. Но тогда голкипера в Казахстан не отпустил его клуб "Карабах", потерявший из-за травмы его конкурента - Шахрудина Маммадалиева. Спустя месяц клуб из Агдама посчитал возможным отпустить Балаева.

Вратарь может перейти в "Туран" по приглашению главного тренера Владимира Газзаева. Именно при российском специалисте Балаев отыграл в "Тоболе" в сезоне-2019 и был признан одним из лучших голкиперов чемпионата. Стороны уже приступили к переговорам.

Напомним, в КПЛ-2021 туркестанская команда заняла 12-е место. В межсезонье она подписала Максима Федина, Азата Нургалиева и Александра Клещенко.