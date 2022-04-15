Клуб КПЛ нацелился на Талгата Байсуфинова

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Сегодня 18:48

Бывший наставник сборной Казахстана и многих клубов КПЛ Талгат Байсуфинов может возглавить туркестанский "Туран", сообщает Kazfootball.kz.

По информации источника, руководство "Турана" после отставки Владимира Газзаева ведет активный поиск нового специалиста. Байсуфинов, покинувший в марте пост главного тренера национальной команды, является одним из главных кандидатов.

На данный момент обязанности главного тренера в "Туране" исполняет казахстанец Куаныш Кабдулов.

Добавим, что в трех сыгранных матчах под руководством Газзаева туркестанцы набрали лишь одно очко, не забив при этом ни одного гола. Сейчас у "Турана", занимающего предпоследнее, 13-е место в КПЛ, два набранных очка.

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